Nella moderna società ipertecnologica, ove gli algoritmi di intelligenza artificiale muovono le fila delle più svariate attività, i numeri vengono sempre di più associati all’elaborazione dei dati e ai calcoli. Oggi li ritroviamo sotto forma di metriche, statistiche, previsioni, ma sono anche essenziali per delineare la portata dei follower o per definire se le performance di un’azienda o di un atleta sono state ottimali. La domanda che ci poniamo in questa sede è se dunque questo significa che i numeri abbiano ormai solo un peso quantitativo.

Il numero come simbolo

Al di là dell’apparenza i numeri si legano indissolubilmente anche alla sfera emozionale. Siamo legati ai numeri in relazione alle date importanti della nostra vita: compleanni, anniversari, ricorrenze. Soprattutto nella Campania Felix i numeri sono sempre stati molto più che semplici segni, quanto piuttosto dei caratteri con precisi significati.

Ne è un chiaro esempio la smorfia, le cui origini secolari affondano le radici nella Cabala ebraica, ma il tempo non ne ha scalfito il fascino. Oggi, anzi, è la perfetta rappresentazione di come un numero possa diventare un simbolo. L’usanza di associare gli eventi che accadono ai numeri si lega al duplice tentativo di dare un significato all’ignoto e, allo stesso tempo, può diventare un modo per sfidare la sorte.

La prima situazione si verifica quando si traduce il sogno in una sequenza di numeri. La seconda si struttura quando i numeri che si evincono dal sogno o da qualsiasi altro evento “singolare” vengono adoperati nei giochi di fortuna.

L’estrazione dei numeri ieri e oggi

L’estrazione dei numeri con premi in denaro o di vario tipo ha attraversato la storia dell’Italia e non solo. Nei primi decenni del 1600 in Europa era nota la Lotteria delle Zitelle, che regalava alla ragazza associata al numero estratto una dote di 100 lire. Era un modo per consentire anche alle fanciulle meno abbienti di potersi sposare.

Oggi i premi continuano ad essere vari, ma la possibilità di servirsi del numero per ottenere una vincita cospicua rimane, seppur con metodologie differenti. Sono molto più gettonate le lotterie online, che hanno dalla loro velocità e anche una maggiore sicurezza tecnologica. Non occorre più recarsi fisicamente in ricevitoria e l’estrazione stessa si basa su algoritmi capaci di garantire la casualità della sequenza numerica.

In sintesi, il numero si presenta a noi in una duplice veste: da un lato freddo calcolatore tecnologico, dall’altro custode di un mistero tradizionale. Continua così ad entrare nella nostra vita, muovendosi in perfetto equilibrio tra logica matematica e spinta emotiva.