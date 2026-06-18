Una notte a Roma cambia il peso delle parole. Una notte in cui un ragazzo di Torrione sale sul palco, guarda negli occhi i migliori rapper emergenti d’Italia e porta a casa il titolo. Quel brano si chiama “JoePesci”. Oggi diventa un singolo.

Dopo aver conquistato il primo posto alla prestigiosa Dead Poets Battle, il contest ideato dal leggendario DJ e produttore Dj Fastcut, Diablo!, nome d’arte di Niccolò Conte, pubblica ufficialmente “JoePesci”, il suo nuovo singolo prodotto da Tex e primo lavoro realizzato sotto l’etichetta Revolutionary Records.

Classe 2003, salernitano, profondamente legato al suo quartiere, Torrione, Diablo! rappresenta una delle voci più interessanti della nuova generazione hip hop italiana. Prima la breakdance, vissuta come linguaggio quotidiano fin dall’infanzia. Poi il rap, iniziato nel 2019 e diventato rapidamente una strada da percorrere senza riserve.

Nel 2020 arriva la prima apertura per Tredici Pietro. Seguono gli showcase e le esibizioni sui palchi di artisti come Ensi, Nerone e Johnny Marsiglia. Indissolubile il legame con Clementino, che si è rafforzato nel tempo fino al traguardo più emozionante: l’apertura del grande concerto celebrativo del dicembre 2025 al PalaPartenope di Napoli, l’evento con cui il rapper di Cimitile ha festeggiato vent’anni di carriera davanti a migliaia di persone.

Nel frattempo Diablo! continua a macinare chilometri e vittorie nei contest sparsi per l’Italia, costruendo una reputazione solida all’interno della scena nazionale.

“JoePesci” nasce in questo contesto. Un brano scritto con un obiettivo preciso e raggiunto nel modo più netto possibile.

«JoePesci l’ho scritto in una notte con il proposito di vincere la battle. Ci tenevamo a far capire che dietro c’erano knowledge e cultura hip hop: da qui tutti i riferimenti presenti nel video e nel beat. Volevamo rappresentare Salerno a Roma, e ci siamo riusciti. Adesso vogliamo farlo in tutta Italia, spingendo il vero hip hop».

Parole che raccontano bene l’anima del pezzo: tecnica, citazioni, ironia e una conoscenza profonda della cultura rap. Elementi che hanno convinto la giuria della Dead Poets Battle e permesso a Diablo! di superare tutti i finalisti selezionati nelle diverse tappe regionali del contest.

La vittoria gli garantirà inoltre la partecipazione a Dead Poets V, nuovo capitolo di una delle saghe discografiche più rispettate dell’hip hop italiano.

A rendere ancora più significativo il momento arriva il riconoscimento di Dj Fastcut, che recentemente ha indicato proprio Diablo! come il miglior emergente d’Italia.

L’uscita di “JoePesci” coincide anche con l’inizio del percorso insieme a Revolutionary Records, realtà nata a Battipaglia e diventata in pochi anni uno dei riferimenti più autorevoli dell’hip hop del Mezzogiorno.

Per Diablo! è un nuovo punto di partenza. Per Salerno, l’ennesima conferma che il talento continua a trovare voce, stile e credibilità ben oltre i confini della provincia.

E mentre il rap italiano guarda verso il futuro, da Torrione arriva un ragazzo che conosce perfettamente le proprie radici e ha tutta l’intenzione di portarle lontano.