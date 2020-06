Dal 3 giugno consentiti gli spostamenti tra Regioni: le regole da seguire

A partire da mercoledì 3 giugno si riapriranno i confini regionali per cui sarà nuovamente possibile spostarsi tra una regione e l’altra d’Italia.

Da dopodomani non ci saranno dunque più limitazioni e non ci sarà più nessuna autocertificazione per giustificare gli spostamenti.

Alcune regioni del Sud, meno colpite dal virus rispetto il Nord Italia, hanno criticato la scelta del governo di aprire tutti i confini, compresi quelli della Lombardia. Come scrive FanPage, tra i più polemici c’è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che sta pensando a controlli e test rapidi.

In Sicilia Nello Musumeci sta studiando un protocollo per i turisti, a cui potrebbe chiedere di verificare la provenienza ed eventuali casi sospetti in famiglia. Sembra esclusa, però, la quarantena all’arrivo. Ancora più intransigente Christian Solinas, che continua a chiedere il tampone o il test per chiunque arrivi in Sardegna. Ma il passaporto sanitario è già stato dichiarato incostituzionale, oltre che inutile.

Più soft la linea di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: l’unica cosa che verrà fatta sarà chiedere “la cortesia, non l’obbligo” ai turisti di segnalare la loro presenza. Ci si affida alla responsabilità individuale. Scetticismo viene espresso dal Lazio, che ipotizza una quarantena per chi arriva dalla Lombardia. Contraria anche la Toscana, che con Enrico Rossi ritiene affrettata l’apertura generalizzata. In Calabria Jole Santelli, invece, invita tutti i turisti del Nord a scoprire la sua terra. Senza restrizioni e controlli.

Per quanto riguarda invece i mezzi di trasporto, gli spostamenti saranno liberi ma ci saranno controlli prima di prendere un aereo o di imbarcarsi su navi e traghetti. Non solo misurazione della febbre ma anche il tracciamento dei passeggeri, per permettere di contattarli nel caso in cui ci sia un positivo a bordo.

In caso di contatti diretti, inoltre, saranno costretti a sottoporsi alla quarantena. Una volta arrivati in aeroporto o al porto, i turisti dovranno compilare (non ovunque, ma forse solo in alcune Regione) un modulo con le informazioni su quanto accaduto prima del viaggio.

Per i viaggi in treno o in macchina, invece, il compito di affidare il questionario ai turisti potrebbe essere delegato agli albergatori o a chi gestisce le case in affitto, che dovrebbero sottoporlo agli utenti in arrivo.