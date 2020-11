Da oggi la Campania è zona rossa: tutte le FAQ

A partire dalla giornata di oggi la Campania è ufficialmente Zona Rossa. Vediamo insieme tutte le FAQ su cosa si può o non si può fare da oggi.

Quali spostamenti sono vietati?

In sostanza tutti tranne quelli motivati da ragioni di lavoro, salute o con carattere di urgenza (acquisto di beni alimentari).

Chi posso incontrare?

E’ impossibile incontrarsi con parenti o amici e altre persone non conviventi all’aperto e al chiuso.

Quando serve l’autocertificazione?

In sostanza per qualunque spostamento.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, divieto assoluto di uscire di casa.

Si può uscire per fare una passeggiata?

Sì, perché è ritenuta una attività motoria ma solo nei pressi della propria abitazione.

Posso portare fuori il cane o un altro animale domestico?

Sì, evitando assembramenti e rispettando i divieti sulla distanza (il famoso metro) dalle altre persone.

Si può andare a messa?

Sì, nel luogo di culto più vicino e rispettando, all’interno dell’edificio, le prescrizioni anti-covid previste.

Lo smart-working è obbligatorio?

No, ma è fortemente consigliato quando può sostituire il lavoro in presenza.

E’ consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 (lett.a), e 3, comma 4, (lett.a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

I centri analisi possono restare aperti senza restrizioni.