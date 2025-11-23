Arriva da Lidl la Black Week, un’occasione imperdibile per riempire il carrello spendendo poco: promozioni super convenienti nella settimana del Black Friday.

Il mese dell’anno più atteso dai consumatori si avvia verso la sua conclusione. Si svolge ogni anno a novembre un’evento ormai globale dedicato allo shopping: il Black Friday. Il “venerdì nero” questa volta avrà luogo il 28, ma nell’attesa sono tante le opportunità di risparmiare.

La convenienza è protagonista delle settimane che precedono dicembre, con numerose offerte proposte nel settore commerciale. Non sono da meno, al giorno d’oggi, anche i supermercati. I più famosi nomi della grande distribuzione organizzata come Lidl adeguano il loro volantino proponendo alla clientela degli sconti eccezionali.

Accadrà anche da lunedì 24 a domenica 30 novembre, quando camminando tra gli scaffali del discount tedesco si potranno scovare degli articoli di uso quotidiano a prezzi fuori dal comune. Nei punti vendita si potrà cedere a qualche acquisto che per troppo tempo è stato rimandato, come nel caso degli elettrodomestici.

La Black Week di Lidl consentirà di portarsi a casa un aspirapolvere e liquidi con cestello Parkside, alleato delle pulizie in casa e all’esterno, al costo di 39,99 euro. Catturerà l’attenzione anche il robot da cucina multifunzione Monsieur Cuisine Smart di Silvercrest, che sarà disponibile al prezzo di 349 euro invece di 399 euro.

I Mega Affari Lidl non finiscono qui. Nel corso della settimana sarà possibile fare scorta di prodotti alimentari di grandi marche approfittando dei costi straordinari.

In tavola con gusto e convenienza: i prodotti sul volantino Lidl

Ogni settimana il volantino Lidl si aggiorna con tante promozioni da non perdere. Questa volta la convenienza sarà maggiore del solito grazie agli sconti della Black Week.

Da lunedì 24 si potrà approfittare delle offerte XXL, tra cui i carciofi a spicchi Baresa in confezione da 332 grammi (sgocc.) a 1,99 euro e le alette di pollo surgelate Delizie del contadino con formato da 1 chilo a 5,49 euro. Ed ancora, il succo di frutta Solevita da 2 litri a 1,75 euro, la burrata Italiamo da 250 grammi a 2,39 euro e l’olio per frittura da 5 litri a 8,49 euro.

Snack per tutti i gusti in formato XXL, come le tortilla di mais in busta da 375 grammi a 1,39 euro, i popcorn da 600 grammi a 1,99 euro, le noci sgusciate da 500 grammi a 5,99 euro e i muffin da 6 pezzi a 2,79 euro. Il gusto arriva in tavola anche con il gorgonzola DOP piccante da 200 grammi a 1,99 euro con uno sconto del 23% per chi aderisce al programma Lidl Plus.

Tra gli affettati, spicca la bresaola punta d’anca riserva Deluxe da 100 grammi scontata del 25% a 3,49 euro. Ed ancora, i bocconcini di polpo in confezione da 110 grammi a 2,89 euro con Lidl Plus e le code di gambero surgelate da 240 grammi a 4,49 euro.

Non resta che concludere la spesa pensando agli amici a quattro zampe. Tra le offerte da volantino della Black Week si trova anche la lettiera igienica agglomerante Coshida in formato XXL da 6 chili a 1,19 euro per i gatti. Per i cani, invece, i paté premium Orlando Pure Taste a 1,11 euro per confezione. Non resta che cogliere al volo queste opportunità irripetibili.