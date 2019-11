Crescita pari a zero nel 2018: la Campania è in recessione

La regione Campania è in recessione. A dirlo è il rapporto Svimez “Il Mezzogiorno nella nuova geografia europea delle disuguaglianze”.

Il rapporto è stato presentato alla Camera dal presidente Adriano Giannola e illustrato dal direttore Luca Bianchi e riporta un quadro non proprio roseo per la nostra regione dal momento che la crescita è stata pario a zero nel 2018.

Ad essere in recessione non è solo la Campania ma l’intero Sud che ormai da tempo è popolato da lavoratori poveri. I giovani, invece, preferiscono abbandonare la loro terra e trasferirsi al Nord o in Europa; fanalino di coda nell’occupazione sono invece le donne.

“Nell’ultimo ventennio – si legge nel rapporto Svimez- la politica economica nazionale ha disinvestito dal Mezzogiorno, ha svilito anziché valorizzare le sue interdipendenze con il Centro-Nord. La stagnazione è aggravata da dinamiche demografiche avverse che riguardano tutto il Paese e segnatamente il Mezzogiorno- continua il rapporto – Per effetto della rottura dell’equilibrio demografico (bassa natalità, emigrazione di giovani, invecchiamento della popolazione), il Sud perderà 5 milioni di persone e, a condizioni date, quasi il 40% del Pil. Solo un incremento del tasso d’occupazione, soprattutto femminile, può spezzare questo circolo vizioso”.

“La vera priorità dell’Italia è colmare i divari territorialiÈ la radiografia di una frattura profonda, trascurata in decenni di disinvestimento pubblico nel Mezzogiorno che hanno prodotto, con la sofferenza sociale e l’arretramento produttivo nell’area, un indebolimento dell’Italia nello scenario europeo e la rottura dell’equilibrio demografico – dichiara Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud – Con l’Italia che si è fermata nei primi mesi del 2019, oggi la Svimez conferma quanto temevo poche settimane fa al mio insediamento, l’eredità pesante di un Sud entrato in recessione”.