Covid, Natale e Capodanno: in arrivo i nuovi divieti del Governo per le feste. Ecco le novità

Natale 2020 e il Capodanno in arrivo non saranno certamente come quelli degli anni scorsi. La pandemia ha stravolto la vita di tutti.

Il Governo italiano si prepara ad inasprire le misure restrittive proprio in occasione delle festività natalizie, in modo da evitare il possibile aumento dei casi di contagio.

Negli ultimi giorni, infatti, le immagini di strade e negozi delle grandi città presi d’assalto hanno destato grosse preoccupazioni in seno all’esecutivo.

Nonostante gran parte delle regioni tornerà già la prossima settimana in fascia gialla, in tutta Italia si è deciso di far scattare i divieti della fascia arancione o addirittura rossa nei giorni festivi e prefestivi.

Resteranno chiusi molto verosimilmente bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie e negozi ad eccezione di farmacie, tabaccai, edicole, anche se le deroghe concesse dai codici Ateco lasciano comunque margini piuttosto ampi.

Si attendono novità anche di grande rilevanza nelle prossime ore visto che il dibattito politico sulle festività natalizie e sulle relative misure da adottare è appena iniziato.