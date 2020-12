Covid Italia: quasi 18mila i nuovi contagi e 484 decessi. 16mila i guariti

Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riportano i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile scende sotto quota mille il numero dei contagiati.

Sono 17.938 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel bollettino odierno del ministero della Salute che portano il totale da inizio emergenza a 1.843.712.

I casi totali di coronavirus in Italia ammontano ora a 1.843.712: le persone attualmente positive sono 686.031, +1.183 rispetto alla giornata di ieri.



Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 1.093.161: oggi sono +16.270.

Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere arrivano continuano le buone notizie per quel che riguarda la “seconda ondata”: scendono in maniera netta i ricoverati che sono 27.735 (-331). I malati in terapia intensiva sono 3.158 (-41). I positivi in isolamento domiciliare sono 655.138 (+1.555).

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 152.697: in calo rispetto ai 196.439 di ieri (erano stati 190.416 l’11 dicembre). In crescita il rapporto tra positivi e tamponi è in calo: oggi è all’11,7% dal 10,13% di ieri (era il 9,83% il giorno prima). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.