Covid in Campania, De Luca tuona: “Siamo nella quarta ondata”

Anche oggi, come ogni venerdì pomeriggio il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nella diretta Facebook ha aggiornato i cittadini sulla situazione epidemiologica in Campania.

L’emergenza Covid-19, purtroppo continua ad affliggere il nostro paese. In Campania, aumentano i casi ed i ricoveri e ciò rischia di penalizzare le prestazioni per le altre patologie.

De Luca, in vista dell’aumento dei casi Covid, ha dichiarato: “In Campania oggi abbiamo altri 869 positivi, la grande maggioranza è vaccinata e non ci sono ricadute preoccupanti. Ma dobbiamo sapere che se cresce la percentuale noi avremo i nostri ospedali di nuovi ingolfati di pazienti Covid”.

Inoltre, il governatore ha previsto una riunione ulteriore con i direttori delle Asl e degli ospedali per fare chiarezza sul numero di posti letto disponibili. L’obiettivo primario, resta tuttavia quello di mantenere una sorta di normalità. De Luca ha infatti ribadito: “Sono convinto che non arriveremo alle chiusure perché avremo, come è capitato sei mesi fa, da parte del personale scolastico della Campania una prova straordinaria di efficienza, senso di responsabilità e di spirito civico. Siamo stati la prima regione d’Italia per copertura vaccinale del personale scolastico docente e non docente. Sono convinto che avremo anche questa volta una prova straordinaria da parte di tutto il personale”.

Per mantenere la normalità, però, è necessario continuare la campagna vaccinale. Il governatore campano, ha infatti ribadito ancora una volta che: “E’ necessario completare fra novembre e metà dicembre la vaccinazione di tutto il personale scolastico perché il personale scolastico è quello più esposto”.

Bisognerà quindi continuare la lotta contro il virus per vivere serenamente e per garantire il più possibile un ritorno alla normalità.