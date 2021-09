Covid, diminuisce l’indice Rt. In aumento le regioni a rischio moderato

L’Rt, l’indice di trasmissibilità del Coronavirus, è diminuito nuovamente in Italia secondo i calcoli della cabina di regia. Infatti, ora l’Rt è sceso allo 0,97 contro l’1,01 della settimana precedente.

Se durante il periodo che va dal 20 al 26 agosto l’incidenza settimanale a livello nazionale era pari a 77 per 100.000 abitanti, ora, per il periodo che va dal 27 al 2 settembre, tocca i 74 per 100.000 abitanti.

Nonostante una diminuzione, l’incidenza dei casi continua a rimanere sopra la soglia settimanale dei 50 casi ogni 100.000 persone, soglia che potrebbe consentire il controllo della diffusione del virus.

Per quanto riguarda le regioni la sola, fin ora, ad essere gialla è la Sicilia. Sull’isola, a partire dal 30 agosto, infatti, vige l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e quello di limitare a quattro il numero di clienti seduti al bar o al ristorante.

Nonostante questo le regioni e le province autonome a rischio sono aumentate. Secondo i dati della bozza del Monitoraggio settimanale queste sono diventate 17: sette in più rispetto alle 10 della settimana precedente. Tra queste spiccano la Sicilia e ed il Veneto: la prima registra un’ingente crescita dei casi pari a 9.771, mentre nel Veneto si contano circa 4.217 casi. Toscana, Umbria e Valle d’Aosta rimangono invece regioni a basso rischio.

Per quanto riguarda i parametri, la Sicilia registra un 22,5% di pazienti Covid in area medica (indice nettamente superiore alla soglia del 15%), ed un 13,9% di pazienti in terapia intensiva contro il 10% della soglia stabilita. Nonostante questi parametri, come detto in precedenza, l’incidenza settimanale per 100mila abitanti è scesa.

La Sardegna si pone al limite: la percentuale di pazienti Covid in area medica, infatti, è pari al 15%; mentre la percentuale in terapia intensiva è del 13,2%. Come in Sicilia, anche in Sardegna l’incidenza è in discesa.

In Calabria si registra un 16,8% in area medica contro l’8,9% in terapia intensiva.