Covid Campania, Vincenzo De Luca: “Ora non dobbiamo distrarci, dobbiamo immunizzare oltre 4 milioni di persone”

Vincenzo De Luca ha incontrato la stampa per fare un punto della situazione per quanto concerne l’emergenza sanitaria in Campania.

“Ora non dobbiamo distrarci. Dobbiamo immunizzare oltre 4 milioni di cittadini. Le varianti sono fonte di preoccupazione e l’apertura dell’ anno scolastico può diventare una vera bomba perciò per metà settembre dobbiamo aver completato la vaccinazione a tutti gli studenti altrimenti può diventare un vettore di contagio. Il lavoro deve continuare come resterà l’ obbligo di mascherina sia al chiuso che all’esterno”.

L’estate è un momento cruciale, spiega De Luca, in quanto saranno tantissimi i turisti che arriveranno in Campania.

“Questo dobbiamo farlo perché la Campania nel mese di agosto vede l’arrivo di numerosissimi turisti ed emigranti che tornano nelle terre di origine. la circolazione del virus può far paura. Purtroppo abbiamo visto l’11 luglio a Wembley scene terribili di decine di migliaia di persone senza mascherine. Non a caso sono stati puniti, perchè Dio c’è. Ma è preoccupante anche quello che è successo in Italia per i festeggiamenti. Temo che tra tre settimane ci renderemo conto della gravità dell’accaduto”.