Covid Campania: quasi mille nuovi positivi. Tutti i dati di oggi 11 novembre

Puntuale come ogni giorno da mesi, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino relativo ai nuovi contagi da Covid-19.

Oggi si contano 959 nuovi positivi e sono stati processati 29.372 test.

Nella giornata si contano 3 decessi in Campania.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 959

Test: 29.372

Deceduti: 3 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 290

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Di seguito la situazione in Costiera Amalfitana.

Positano “Aggiornamento covid-19. Attualmente risultano quattro persone positive al covid-19. Oggi risulta un solo caso di positività. Registriamo la guarigione di un nostro concittadino. Invitiamo tutti i cittadini al rispetto delle regole e a non abbassare la guardia. Dal centro operativo comunale di protezione civile si comunicano i dati giornalieri nella grafica sottostante”. Questo il messaggio apparso sulla bacheca Facebook del comune di Positano.

Campagna vaccinale in Costa d’Amalfi

Al P.O “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello sono somministrate le terze dosi di vaccino anticovid.Alla luce delle ultime deliberazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è stato dato il via libera alla terza dose (booster) di vaccino per gli ultra sessantenni e i soggetti fragili di ogni età. Per gli ultra sessantenni devono essere trascorsi almeno sei mesi dall’ultima somministrazione mentre per i fragilissimi almeno trenta giorni. A tal scopo si comunica che si può accedere, senza prenotazione, al centro vaccinale istituito presso l’Ospedale Costa d’Amalfi nei seguenti giorni e orari:

lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00;

sabato dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,30.

Covid Costiera Amalfitana: i dati dell’11 novembre comune per comune

In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 3.089 casi di cui 113 attualmente positivi, 2.934 guariti e 27 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.