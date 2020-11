Covid Campania: la nostra regione in “fascia moderata”, ma il picco arriverà a dicembre

In Campania ci troviamo «in una fase crescente del contagio che probabilmente farà conoscere il suo picco a metà dicembre». Sono state queste le parole del professore Massimo Galli nella intervista di domenica scorsa al Corriere del Mezzogiorno.

Tali parole sono avvalorate dall’algoritmo adottato dall’Unità di crisi regionale al quale ha fatto riferimento anche il professore Galli.

Come riporta sempre Il Corriere del Mezzogiorno, l’infettivologo Alessandro Perrella, referente dell’Unità di crisi campana, ritiene inutile decretare la zona rossa a Napoli: «È un po’ come la teoria dei vasi comunicanti — spiega — non si può immaginare di chiudere una sola zona. Ora, come dice il presidente De Luca, è già tardi e si sarebbe dovuto agire già tre settimane fa, ma prevedendo limitazioni nazionali».

Nonostante ciò il Governo non posiziona la nostra regione sulla prima linea della emergenza, ma viaggia assieme ad altre sette regioni (Veneto, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Trentino Alto Adige) su una fascia di rischio moderata, grazie soprattutto all’indice di contagiosità Rt, al di sotto dell’1,5, ma con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese.

Come spiega sempre Perrella, “negli ultimi 21 giorni la velocità di diffusione del virus si sia dimostrata essere più rapida di quanto i sistemi di contenimenti messi in atto potessero fare per arginarne la crescita. Tale andamento della crescita lascia presagire ulteriori incrementi che necessitano di nuove misure per poterne arrestare il vigore, determinando, come già accaduto nella prima fase, la flessione della curva epidemica.

“Il contagio, da fine agosto sino a fine settembre, – conclude Perrella, si diffonde tra le mura domestiche ove le mascherine non sono necessarie o nei nuclei di aggregazione sociale giovanile dove il distanziamento è per definizione poco presente se si beve un drink o si mangia in compagnia. Intraprendere un percorso di chiusure, anche chirurgiche, ma di carattere nazionale, lo ribadisco, è probabilmente l’unica scelta per arginare la diffusione”.