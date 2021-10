Covid Campania: impennata di nuovi contagi e 7 decessi. I dati del 28 ottobre

Puntuale come ogni giorno da mesi, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino relativo ai nuovi contagi da Covid-19.

Oggi, 28 ottobre, si contano 627 nuovi positivi e sono stati processati 28.047 test nelle ultime 24 ore.

Nella giornata di oggi, purtroppo, si contano 7 decessi in Campania.

Questo il bollettino di oggi sul Covid in Campania:

Positivi del giorno: 627

Test: 28.047

Deceduti: 7

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 214

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca già lo scorso venerdì aveva espresso le sue preoccupazioni sull’aumento dei casi. Aveva inoltre rimproverato aspramente coloro che non intendevano fare il vaccino.

Come infatti egli stesso aveva in precedenza dichiarato, in Campania già è possibile, per gli over 70 e i soggetti fragili, effettuare la terza dose di vaccino. De Luca nella consueta diretta Facebook del venerdì aveva ribadito: “Se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo“.

Già ad un evento organizzato in occasione dei venticinque anni della fiction “Un posto al sole”, il governatore campano si era espresso in merito all’aumento della curva dei contagi dichiarando: “C’è un velo di imbecillità, di stupidità e di false notizie che purtroppo ha condizionato e rischia di condizionare. Non illudiamoci se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo”.

Nonostante l’aumento del tasso di positività in più di una regione dello stivale, continuano le proteste dei molti cittadini contrari all’utilizzo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Non molto tempo fa, infatti, i lavoratori portuali avevano manifestato proprio perchè contrari all’obbligo di utilizzo del Green Pass sui luoghi di lavoro.