Il governatore Vincenzo De Luca, come ogni venerdì, ha fatto il punto della situazione in diretta facebook sulla questione Covid in Campania.

Il presidente della Regione ha parlato di piccoli segnali positivi relativi alla grande richiesta di Green Pass. Ricordiamo che il passaporto verde è diventato obbligatorio anche per andare a lavoro.

“Ho visto con soddisfazione che negli ultimi 3-4 giorni sono stati richiesti mezzo milione di certificati green pass, c’è stata una ripresa della campagna di vaccinazione che si era ridotta quasi a zero. Mi auguro che questi segnali continuino anche nei prossimi giorni e che con grande senso di responsabilità e civismo sia completata la campagna di vaccinazione“.

De Luca, come di consueto, dimostra di avere le idee chiare sul futuro. Nel caso in cui dovesse esserci una nuova impennata di contagi il vaccino potrebbe diventare obbligatorio.

“Il passo successivo, se l’Italia dovesse essere messa davanti al pericolo di un riaccendersi dell’epidemia sarà il vaccino obbligatorio per tutti. Credo ci siano tutte le condizioni per non arrivare a una decisione come questa che non sarebbe uno scandalo, ma sarebbe indispensabile per fare in modo che l’Italia non torni nel tunnel buio del Covid diffuso, dell’economia chiusa e della vita bloccata“.

Il governatore De Luca, inoltre, sottolinea l’importanza di tenere le scuole aperte. Dopo mesi di didattica a distanza, chiusura e apertura dei plessi scolastici, consentire agli alunni di ritrovate la normalità sarebbe un risultato importante.

“Il primo è di non chiudere più le scuole, il secondo di non chiudere le attività economiche. Ad oggi non registriamo focolai nelle scuole e prosegue l’attività in presenza. Per quanto riguarda l’economia vorrei ricordarvi che un anno fa a ottobre prendevamo provvedimenti per chiudere le attività commerciali. Eravamo alla vigilia del periodo festivo, avevamo una situazione pesante per il mondo del commercio. Oggi queste attività grazie alle vaccinazioni sono aperte”.