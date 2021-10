Covid Campania, De Luca: “Quinta ondata alle porte”

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha lanciato un allarme relativo all’aumento di contagi da Covid-19 nella nostra regione.

“Sul Covid abbiamo una situazione preoccupante in Campania. Da due settimane contagi in aumento. La quinta ondata è alle porte. Dobbiamo prepararci a campagna di massa di vaccinazione con terza dose” – ha annunciato De Luca nel corso della sua diretta online del venerdì-. “In Campania – spiega il presidente della Regione – oggi ci sono 654 positivi, con un tasso di positivi del 5,23% rispetto ai tamponi fatti. Siamo la regione che fa più di ogni altra tamponi molecolari. È un dato che deve preoccupare. Stiamo registrando da due settimane una tendenza all’aumento dei positivi”.

Metà dei contagi da Covid -19 non sono vaccinati

“La metà di questi 654 positivi – aggiunge il governatore – sono persone non vaccinate. E quelli che vanno in ospedale o in intensiva sono quasi al 100% non vaccinati. Ma registriamo un altro 50% di questi positivi che sono vaccinati anche con doppia dose. Questo vuol dire che la capacità di protezione del vaccino si va esaurendo col passare dei mesi. Dobbiamo prepararci a campagna di massa di vaccinazione con terza dose. Io l’ho fatta venerdì scorso e come vedete, toccando ferro, godo di ottima salute. Dobbiamo prepararci a ripetere le vaccinazioni, anche per chi ha fatto la doppia dose. In Campania stiamo utilizzando soprattutto Pfizer, e anche Moderna adesso, abbiamo vaccini sicuri. Chi è vaccinato, e a maggior ragione chi non lo è, deve mantenere atteggiamenti di grande prudenza. Uso di mascherina al chiuso e all’aperto e lavaggio delle mani spessissimo”.

Quinta ondata alle porte

“Ci avviamo verso l’inverno, dobbiamo prepararci a fare la terza dose per tutto il personale scolastico tra dicembre e gennaio – conclude De Luca – tutto il personale sanitario per avere ospedali sicuri, e avremo sovrapposizione di problemi covid e influenza. Abbiamo quasi completato la terza dose per gli ospiti delle residenze sanitarie per anziani. Avviato la terza dose per i sanitari. Ma nelle prossime settimane avremo il problema per i bambini. Invito i genitori a fare la vaccinazione anti-influenzale. Se a gennaio avremo bimbi con influenza, avremo anche bimbi che dovranno essere ricoverati in ospedale in promiscuità con pazienti covid. Il sistema sanitario dovrà programmare le terze dosi”.