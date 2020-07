Covid Campania: aumentano i casi tra i giovani. Al Cotungo Napoli riaperta la rianimazione

Il Covid sta colpendo particolarmente i giovani in questa nuova fase dell’epidemia. A lanciare l’allarme è il responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cotugno, il dottor Nicola Maturo.

Il dottor Maturo, in una intervista rilasciata a Fanpage ha confermato che i casi gravi non interessano più gli anziani, bensì le persone comprese tra i 30 e i 55 anni.

Al momento sono 15 i ricoverati all’Ospedale Cotugno per positività al coronavirus: di questi, tre casi sono gravi. L’aumento dei casi ha portato, lo scorso giovedì, alla riapertura del reparto di rianimazione.

«I ricoveri sono aumentati – ha dichiarato il dottor Maturo a Fanpage – Stiamo rivedendo situazioni alle quali avevamo assistito nel mese di marzo, come severità di patologia e come quadri radiologici. Ma soprattutto mentre a marzo erano soggetti anziani, tra virgolette, questi che stiamo vedendo adesso sono molto più giovani. La fascia d’età, infatti, sta via via abbassandosi «variando dai 30 anni ai 55-60».

«Il virus continua a circolare e c’è poca attenzione da parte della gente comune ma anche delle autorità che devono fare i controlli, forse, e quindi purtroppo la gente continua a infettarsi. Forse gli anziani hanno più paura, rispetto ai giovani – ha dichiarato – e sono più attenti. Basta fare un giro per Napoli. Purtroppo la gente pare che si sia dimenticata tutto. Non ha più paura».

L’unico modo per evitare il contagio è: «Usare la mascherina e lavarsi le mani il più spesso possibile. Ed evitare raduni eccessivi e promiscuità, come feste e banchetti senza mascherina».