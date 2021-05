Covid Campania: aperta la piattaforma per la fascia 40 – 44 anni

A partire da oggi, 18 maggio é aperta la piattaforma per le adesioni alla campagna di vaccinazione anti COVID-19 dei cittadini campani della fascia di età 40-44 anni.

Per le adesioni, il link della piattaforma

https://adesionevaccinazioni.soresa.it

Ed intanto é boom di prenotazioni nella nostra regione per le vaccinazioni anti-Covid19 in Campania tra i 40enni. Sono infatti 53.521 le adesioni per le vaccinazioni nella fascia d’età tra 40-49 anni a meno di 48 ore dall’apertura della piattaforma online della Soresa, sabato, riservata al momento ai cittadini tra 45 e 49 anni.

Si attende per mercoledì 19 maggio, poi, la nuova fornitura di vaccini Pfizer e Moderna, si tratta di 215mila dosi circa nel primo caso, delle quali oltre 37mila destinate all’Asl Napoli 1 Centro, 30 mila circa all’Asl Napoli 2 Nord e 36mila all’Asl Napoli 3 Sud.

Intanto, i tempi per i richiami dei vaccini Pfizer e Moderna in Campania sono cambiati ancora, con le seconde iniezioni che sono passate da 30 a 35 giorni. Ancora al di sotto dei 42 giorni indicati dal Ministero della Salute italiano, ma superiori rispetto ai tempi precedenti: 21 giorni per il Pfizer e 28 per il Moderna.