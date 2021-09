Covid, appello di De Luca: “Le donne incinte si vaccinino”

“Le donne incinte si vaccinino” – questo l’appello lanciato dal Governatore Vincenzo De Luca dopo la morte di una neonata al Policlinico Federico II di Napoli.

«Lo ripeto ancora una volta: dobbiamo vaccinarci tutti e non andare dietro alle stupidaggini che circolano anche sui social». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca commentando la morte di una neonata «partorita – ha spiegato – da una donna che non aveva fatto il vaccino».

«Questa è la precondizione per salvare la vita delle persone – ha aggiunto – e per tornare alla vita normale». Un appello particolare è stato rivolto «alle donne gravide. Dopo il terzo mese si possono vaccinare. In Campania abbiamo altre due donne in gravidanza che sono in terapia intensiva e che non hanno fatto il vaccino».

A perdere la vita ieri la piccola Sharon, la bambina nata maniera prematura a causa del Covid che ha colpito la madre alla 24ma settimana di gravidanza.

La donna, inizialmente ricoverata all’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a causa dell’aggravarsi dei sintomi legati al Covid, è stata trasferita a Napoli dove si trova ricoverata in terapia intensiva.

I medici, proprio in considerazione della complicata situazione clinica della donna, avevano deciso di far nascere la bambina in anticipo.

Purtroppo il cuore della piccola Sharon non ce l’ha fatta. La madre 26enne non era ancora vaccinata contro il Covid.

La notizia ha devastato la famiglia della piccola e l’intera comunità di Ascea che ha pregato affinché avvenisse il miracolo.