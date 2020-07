Covid a Salerno: 35 le persone contagiate. Nuovi ricoveri all’ospedale di Scafati

Sono in tutto 35 le persone attualmente positive al Covid – 19 a Salerno, sei in più di ieri. A darne notizia è il quotidiano Il Mattino.

Per quanto riguarda Salerno città i casi riguardano, in particolare, la zona orientale e sono contatti delle persone già risultate positive al tampone. Nelle prossime ore sono attesi i risultati di altri test diagnostici già eseguiti dall’Asl Salerno.

A Salerno ci sono dunque tre piccoli focolai individuati dall’Asl: uno di questi è al rione Carmine, uno è collegato ai casi della bancaria di via Prudente e del barista di via Don Bosco, emersi l’11 luglio scorso, mentre l’altro è quello legato al bar pasticceria di via De Granita.

Un altro piccolo focolaio interessa il nucleo familiare dell’ufficiale giudiziario. Altri casi a Salerno interessano un gestore di un punto vendita di prodotti caseari a Mercatello, una coppia della zona Pastena-Torrione, un bengalese e due coniugi di via Calenda a cui sarebbero legati anche i contagi di Pisciotta.

A Pisciotta invece si contano 14 malati, tutti legati alla coppia del rione Carmine e alla cena a casa di un medico salernitano.

Per far fronte ai nuovi ricoveri il reparto di Broncopneumologia dell’ospedale “Mauro Scarlato” torna ad essere reparto Covid. La decisione è stata presa dal commissario dell’Asl Mario Polverino, a seguito dell’incremento delle richieste di ricoveri di pazienti positivi provenienti da tutta la Campania e anche per via dell’esaurimento di posti letto nel reparto di Malattie Infettive.