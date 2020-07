Covid-19, Vincenzo De Luca: “Ad oggi la Campania è una regione a contagio zero”

Vincenzo De Luca ha fatto come di consueto il punto della situazione per quanto riguarda l’emergenza Covid-19 in Campania.

Il Governatore della regione si è focalizzato nella prima parte del suo intervento sulla riapertura delle scuole per poi concentrarsi sulla situazione sanitaria.

“Non abbiamo oggi in Campania grandi problemi. Stiamo chiudendo alcuni contatti avuti a Serino da un nostro operatore turistico che aveva in famiglia un cittadino venezuelano che ha contagiato il resto della famiglia. Abbiamo concluso anche i controlli su questi piccoli focolai. Ad oggi siamo praticamente una regione a contagio zero. Dobbiamo essere attenti e rispettosi delle regole”.

Sulla scuola il governatore Vincenzo De Luca ha chiarito:”Per quanto riguarda la scuola, visto che è stato nominato un commissario, si tratta di Arcuri, le scuole riapriranno probabilmente con il resto del paese, ovvero una settimana prima delle elezioni. Faremo un screening di massa a tutti i docenti e al personale scolastico. L’obiettivo è quello di non perdere un mese scolastico e di aver messo in sicurezza le scuole. Dovremo prepararci a produrre milioni di mascherine da dare soprattutto ai ragazzi delle medie e medie superiori. Le due cose che possiamo fare sono lo screening sul personale scolastico e dare le mascherine a tutti i ragazzi e le ragazze. Cercheremo anche per non avere scuole pollaio. Ho avuto alcune sollecitazioni in questi giorni per una scuola ad Agropoli e una a Cava, stiamo lavorando per evitare che si chiudano scuole proprio per consentire che ci sia un maggiore distanziamento”.