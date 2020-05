Covid-19: riapertura anticipata di parrucchieri, estetiste e bar. Ecco le ipotesi

La tanto attesa Fase 2 è iniziata e le attività commerciali pian piano stanno riaprendo i battenti, ovviamente rispettando le norme anti Covid-19 imposte.

Non tutte le attività, però, hanno riaperto ci sono imprenditori che ancora dovranno attendere qualche giorno.

Per quanto riguarda le attività ristorative come bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie sono aperte già dal 4 maggio ma solo per l’asporto.

Potrebbero, però, esserci importanti novità nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore, infatti, a partire dal 18 maggio potrebbero riaprire attività come estetiste e parrucchieri oltre ai bar con servizio anche all’interno dello stesso.

«Tutti noi – ha detto il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia – vogliamo arrivare alle differenziazioni territoriali. Dal 18 maggio molte attività potranno riaprire, ma lo si dovrà fare in sicurezza, e le Regioni che decideranno di farlo senza il rispetto delle linee guida Inail se ne assumeranno la responsabilità».

Già il 18 maggio potrebbero riaprire dunque una serie di attività la cui ripartenza era stata prevista per l’inizio di giugno come bar, ristoranti e parrucchieri. Con un punto fermo: si procederà con la massima cautela, con un approccio differenziato a seconda della situazione in cui ogni Regione si troverà nel momento in cui andranno rivalutate le misure contenute nel Dpcm.