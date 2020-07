Covid-19: l’Italia vieta l’ingresso da 13 paesi a rischio. Ecco l’elenco completo

La lotta con la pandemia è più viva che mai e l’Italia ha vietato l’accesso nei confini nazionali a persone provenienti da 13 paesi ritenuti a rischio.

Il ministro della salute Roberto Speranza ha spiegato così la decisione:«Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi».

I paesi inseriti nella listi dei 13 ritenuti a rischio sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

Le frontiere esterne dell’Europa si sono riaperte lo scorso 1° luglio ma senza restrizioni solo per le persone provenienti da 15 Paesi: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova-Zelanda, Rwanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia e Uruguay, Cina ma solo con accordi di reciprocità. Per tutti gli altri Paesi, l’accesso è consentito solo per motivi di lavoro, salute o necessità e comunque è sempre obbligatoria la quarantena di 14 giorni.

Una situazione certamente non semplicissima da gestire per l’Italia. Il Governo ha messo al primo posto la salute dei cittadini e quindi per evitare di far accendere nuovi pericolosi focolai non consentirà l’ingresso di persone provenienti da zone ritenute a rischio.