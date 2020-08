Covid-19, linea dura del governo: se i casi aumentano ancora nuovi lockdown territoriali

Si tratta di scenari ai quali nessuno vuole neanche immaginare ma che vista la situazione per quanto concerne la pandemia da Covid-19 deve per forza essere presa in considerazione.

Negli ultimi giorni in Italia e nel resto d’Europa c’è stato un sensibile incremento del numero dei contagi.

Questo, secondo quanto riportato da Il Mattino e Il Messaggero, il governo vorrebbe adottare la linea dura preparando nuovi lockdown territoriali.

Ovviamente non si tratterebbe di un lickdown che riguarderebbe tutto il paese così come avvenuto nei mesi scorsi ma che riguarderebbe solo le zone interessati da un alto numero di casi.

Da quando è stato istituito il monitoraggio settimanale, regione per regione, area per area, sui focolai e sui contagi di fatto la possibilità di chiusure a macchia di leopardo è diventata una soluzione di pronto impiego, se ce ne fosse bisogno.

Se la ripresa del Covid non viene stroncata con tutti i mezzi, c’è il pericolo della non riapertura delle scuole. «Ora dobbiamo pensare ai ragazzi», ripete il ministro della Sanità, Speranza, oltre che la minaccia generalizzata alla salute di tutti.

Come detto in precedenza la speranza di tutti è che non sarà necessaria una scelta di questo tipo in nessuno zona del nostro paese.