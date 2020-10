Covid-19: l’indice Rt sopra 1 in 11 regioni e l’età media sale a 42 anni. Ecco cosa significa

L’indice Rt è stato sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria un punto di riferimento per comprendere l’andamento della pandemia.

In questa fase, come sottolineato da Il Mattino, l’indice Rt è superiore al valore 1 in ben 11 regioni del nostro paese.

‘è un «concreto rischio di un rapido peggioramento epidemico». È quanto evidenzia il consueto monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, che invitano a rafforzare i controlli anti-virus anche attraverso la app Immuni.

!Si registra una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 34,2 nuovi casi per 100mila abitanti (periodo 14/9-27/9 contro i 31,4 per 100mila abitanti nel periodo 7/9-20/9) – si legge sul sito de Il Mattino – Cresce l’età media dei contagiati: 42 anni contro i 41 della settimana precedente. Nel periodo 10-23 settembre 2020, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01 (95%CI: 0,88 – 1,08). Sono il Piemonte (1,22), la Campania con (1,19) e la Sicilia con (1,19) le tre regioni con l’indice di contagio Rt più alto. In tutto, le regioni che hanno superato il valore soglia di uno attualmente sono 11 più due province autonome. Le regioni con il valore più basso sono Basilicata, Molise e Emilia Romagna”.