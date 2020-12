Covid-19, la nuova variante scoperta in Inghilterra è più pericolosa delle precedenti? La risposta degli esperti

Negli ultimi giorni la notizia della scoperta di una nuova variante del Covid-19 proveniente dall’Inghilterra ha suscitato grandi preoccupazioni, anche tra gli esperti.

Secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera questa nuova variante riporta diverse mutazioni, tra cui la principale (N501Y) a livello della proteina spike, che il virus utilizza per legarsi alle cellule umane tramite il recettore ACE2. Un aspetto potenzialmente preoccupante, perché tutti i vaccini disponibili o in arrivo hanno l’obiettivo di indurre la produzione di anticorpi neutralizzanti contro la spike.

Secondo le prime indagini e analisi pare che la nuova variante del Covid-19 sia in grado di diffondersi con maggiore velocità.

La risposta più attesa, quella legata alla possibilità che fossero necessari nuovi vaccini, l’ha fornita Carlo Federico Perno, direttore dell’Unità di Microbiologia all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

“Il virus muta di più quando replica molto. Ecco perché la comparsa del ceppo inglese dovrebbe portare a un’accelerazione delle campagne vaccinali, accompagnate da indagini sull’effettiva produzione di anticorpi. È possibile studiare l’efficacia dei vaccini sulla variante anche in laboratorio, ma credo che in questo momento sia più utile concentrarsi sui programmi di immunizzazione, dato che non ci sono evidenze che il virus modificato sia meno sensibile al vaccino. Certo, se i soggetti vaccinati dovessero venire infettati dal nuovo ceppo di Sars-CoV-2 saremmo di fronte a una brutta notizia, ma oggi non c’è ragione di ritenere che questo accadrà”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero di Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Biomedico di Roma: “Finora abbiamo letto il suo genoma. Ma per capire le sue caratteristiche occorre portare il virus in laboratorio. Mettendolo a contatto con delle cellule possiamo capire quanto rapidamente le infetta. Può darsi che sia più contagioso ma non più letale. L’evoluzione dei virus, in genere, li porta a essere più rapidi nella diffusione ma meno pericolosi per l’ospite”.