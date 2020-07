Covid-19, i contagi continuano a salire ma il virus fa meno paura:”Dobbiamo resistere 5-6 mesi”

L’Italia e il mondo intero stanno ancora lottando contro l’emergenza Covid-19 anche se i numeri sono decisamente meno preoccupanti rispetto a qualche settimana fa.

Il professor Massimo Andreoni, in prima linea nella battaglia contro Covid-19, è direttore di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), ha fatto il punto della situazione in un’intervista riportata da Il Mattino.

«C’è sicuramente una maggioranza di asintomatici, si trovano con la sierologia o perché contatti di un altro contagiato. Ma non tutti sono senza sintomi. L’incremento dei numeri a macchia d’olio in tutta Italia è preoccupante. E anche il numero dei ricoverati non è basso, solo nel Lazio sono 180. In altri termini: i casi sono sì meno gravi di quelli della prima ondata, ma solo perché sono soggetti più giovani. Di questo passo l’epidemia raggiungerà anche i più fragili e sarà un problema. Il virus non ha modificato le sue caratteristiche».

Il professore Andreoni si sofferma sul punto di svolta rispetto al superamento dell’emergenza Covid-19, ovvero la creazione di un vaccino: «Difficile fare una scommessa, in questo momento appare più vicino il vaccino, secondo me. Gli anticorpi sono a una fase delle sperimentazione iniziale. Abbiamo invece almeno tre vaccini in una fase avanzata di sperimentazione. Ciò che sta succedendo in Italia e nel mondo, dimostra che il vaccino c’è bisogno. In attesa del vaccino bisogna fare molta attenzione, se non vogliamo ricadere nel lockdown».

Per quanto riguarda i tempi, il professore Andreoni chiarisce:«Sì, dobbiamo gestire un periodo di tempo di 5-6 che ci separa dal vaccino o da qualche strategia terapeutica. Abbiamo cinque-sei mesi critici di fronte a noi, dobbiamo resistere. Purtroppo in questa fase estiva, in cui speravamo di avere una tregua, un’eccessiva imprudenza generalizzata, gli assembramenti e il sovraffollamento di alcuni luoghi di cui tanto si parla, non ci stanno aiutando. E abbiamo gli effetti anche dell’arrivo di casi dall’estero, nel mondo la pandemia è al massimo».