Costiera: denunciati un residente a Maiori e una famiglia proveniente dalla Calabria

Continuano i controlli serrati delle forze dell’ordine in Costiera Amalfitana. Nella giornata di oggi sono stati denunciati un residente nel comune di Maiori e una famiglia proveniente dalla Calabria.

I carabinieri della stazione di Tramonti con gli uomini della Polizia Municipale stanno lavorando alacremente negli ultimi giorni per controllare che vengano rispettate le norme restrittive volute dal Governo.

Le persone fermate al posto di blocco nella frazione di Pucara non hanno fornito le valide motivazioni per circolare è scattata quindi la denuncia per aver violato il DPCM volto a contrastare il diffondersi del Covid-19.

Il consiglio per tutti è quello di rimanere a casa e di uscire il meno possibile, solo per situazioni di emergenza o urgenza. Si tratta di un atto di buon senso e di rispetto per sé stessi e per chi ci sta intorno.