Costiera: brutto incidente stradale a Capo d’Orso. Ferito un centauro / Foto

Brutto incidente stradale questa mattina in Costiera Amalfitana intorno alle 11 in località Capo d’Orso, poco prima dell’imbocco della galleria che dà sul versante Maiori. Qui, per cause in via di accertamento si sono scontrate una moto, che presumibilmente procedeva in direzione Amalfi, e un’auto che viaggiava in senso opposto.

Lo scontro è stato terribile con la vettura che ha riportato non pochi danni e la moto, poi adagiata sul ciglio della strada, fortemente danneggiata.

Ferito il centauro che era alla guida del mezzo il quale per fortuna avrebbe solo riportato traumi a una gamba. La circolazione è andata in tilt con decine di automobilisti he procedevano in entrambi i sensi di marcia che hanno prestato soccorso alla persona rimasta ferita dando immediatamente l’allarme.

Sul posto è giunta l’ambulanza medicalizzata della croce rossa in forza al Saut di maiori ed i carabinieri della stazione di Tramonti che hanno proceduto nei rilievi dell’incidente. Il ferito è stato condotto per accertamenti presso il presidio di Castiglione, mentre il traffico veicolare è stato ripristinato qualche minuto dopo.

Ancora una volta si pone il problema in Costiera Amalfitana delle troppe moto che circolano talvolta a forte velocità tra le curve della 163 e contro le quali recentemente i carabinieri ella Compagnia di Amalfi hanno effettuato servizi mirati.