Costiera Amalfitana:”Le strutture potrebbero riaprire a Giugno. Ci adegueremo al turismo di prossimità”

Il coronavirus ha creato una profonda crisi sanitaria oltre che economica. Uno dei settori più colpiti è senza ombra di dubbio il turismo.

Località come la Costiera Amalfitana che fanno di questo il principale indotto potrebbero dover far fronte ad un periodo di crisi molto profondo.

Il giornale Il Mattino ha fatto un’analisi molto accurata della situazione riguardante proprio la Costiera Amalfitana intervistando Vito Cinque, owner insieme al fratello Carlo e a sua madre Virginia Attanasio dello storico hotel San Pietro di Positano.

«Di questi periodi la struttura era generalmente occupata per il 70-80%. E la forza lavoro si aggirava dall’inizio della stagione e fino alla fine sulle 160 unità. Anche mentalmente ora abbiamo bisogno di un po’ di vigore, da trasmettere anche a chi lavora con noi. E per non deprimerci dobbiamo inventarci una data per ripartire».

Luigi Schiavo di Confindustria Alberghi e Turismo ha dichiarato che secondo lui alcuni alberghi non riapriranno mentre le strutture ricettive che decideranno di ospitare i turisti lo faranno a partire dal mese di giugno.

«Oggi viviamo una fase di confusione dopo quello che è accaduto. Siamo in apprensione per queste anticipazioni chissà quanto attendibili. Queste prospettive di sicurezza sono in parte incompatibili e sono pesanti da attuare. Aspettiamo le linee guida sanitarie per vedere il da farsi, per aprire in sicurezza e con le condizioni di agibilità. L’orologio della ripresa lo segna l’abbattimento del contagio. Certo bisogna cominciare a muoversi, scrollarsi di dosso questa situazione e dare segnali di vitalità. Non credo che prima di giugno, se il contagio dovesse seguire questo trend, si possa ripartire. Ci vorrà sicuramente molta attenzione. Qualche struttura ricettiva probabilmente non aprirà. Ed è comprensibile perché dovremo limitarci a un turismo di prossimità in quanto gli stranieri, che sono i nostri principali clienti, non potranno muoversi».