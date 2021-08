Costiera Amalfitana: si cercano comparse per film Netflix

La Costiera Amalfitana sarà la location del nuovo film Netflix “Sotto la luna di Amalfi”, diretto da Martina Pastori e prodotto da Lucky Red.

Il film sarà girato in Costiera Amalfitana a partire dal prossimo 6 settembre e fino al 16 ottobre.

In tal senso la produzione è alla ricerca di una serie di comparse. Per chiunque voglia fare questa esperienza, quindi, sono aperte le candidature.

Di seguito i requisiti per presentare la propria candidatura:

– 15 uomini e donne di origini africane (età mista 20/60 anni)

– 10 uomini e donne di origini asiatiche (età mista 20/60 anni)

– 3 uomini e donne di origini indiana (età mista 20/60 anni)

– 100 Uomini e donne con capelli rossi/biondi (età mista 20/60 anni)

– 10 Donne con altezza min. 1,70 tg 40/44 per figurazione come modella (18-25 anni)

– 10 donne con altezza min. 1,70 tg 40/44 di origini est europee per figurazione come modella (18-25 anni)

Requisiti necessari: Residenza/domicilio in Campania (preferibilmente Amalfi o zona limitrofe).

Per partecipare è necessario inviare entro il 3 settembre una mail all’indirizzo con nome e cognome del candidato e in allegato tre foto ben illuminate di:

– una foto recente primo piano

– una foto recente mezzo busto

– una foto recente figura intera

(Foto scattate nel mese di agosto 2021, foto, no foto ritoccate, no foto in bianco e nero, no filtri, no occhiali da sole, no foto buie, no foto di profilo, no foto sfocate, no foto controluce).