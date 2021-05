Costiera Amalfitana: riapre l’Otium Beach Club sulla spiaggia di Minori

Dopo una lunghissima pausa la A & C Consulting diretta da Ennio Cavaliere comunica che per l’Estate 2021 ci sarà addirittura un raddoppio dell’Offerta Wellness in Costa d’Amalfi: terremo aperte entrambe le strutture con la possibilità di scegliere innovative formule ibride tra le due proposte.

Da giugno riaprirà OtiumBeachClub sull’arenile est del Comune di Minori, strutturalmente identica a quella del 2019, ma organizzata in modo da assicurare sicurezza e fruibilità ai propri ospiti. Sarà obbligatoria la prenotazione e la novità 2021 sarà il parcheggio già incluso nelle proposte di alcuni pacchetti.

Dal primo luglio sarà la volta di OtiumSPA Bagno Romano, con la nuova formula Argillarium già ampiamente testata nell’estate del 2020, permetterà un percorso per la coppia ( o comunque due persone non sottoposte a vincoli di distanziamento) in esclusiva con massaggi di coppia sempre inclusi. Anche qui la prenotazione sarà obbligatoria ed il posto auto sempre garantito ed incluso per tutta la giornata.

Del tutto nuova sarà la proposta ibrida OtiumBeachClub con Otium Bagno Romano, un vero programma di benessere che permette di passare tutta la giornata a Minori, senza stress per il parcheggio. Gli ospiti arriveranno sin dal mattino passando la loro giornata al mare e nel pomeriggio, ad un orario dedicato ed esclusivo, potranno effettuare il percorso Argillarium con il massaggio di coppia e ritirare la loro auto fino alle 21 di sera. Una formula senza stress ma solo coccole e per l’intera giornata.

Abbiamo lavorato tutto l’inverno per prepararci a questo momento, la voglia di ripartire è grandissima, ma ci siamo concentrati in modo particolare sulla sicurezza, implementando i protocolli prescritti dal Governo con un sistema dinamico di controllo ed intervento che permette ai nostri ospiti di rilassarsi davvero.

Faremo entrare un bel po’ di clienti in meno nelle nostre strutture, ma garantiremo il massimo della sicurezza, perchè il mondo del Wellness è cambiato ed oggi la tranquillità di frequentare un posto sicuro è ciò che maggiormente i clienti del nostro standard qualitativo richiedono.