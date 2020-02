Costiera Amalfitana: in arrivo 5,6 milioni per la messa in sicurezza strada statale 163

Importanti novità per quanto concerne la Costiera Amalfitana e soprattutto la strada statale 163 per la quale sono previsti lavori di messa in sicurezza.

Anas ha affidato la gara di appalto, del valore complessivo di circa 5 milioni e 600 mila euro, per gli interventi di stabilizzazione dei costoni rocciosi sovrastanti la strada statale 163 “Amalfitana”.

Nel dettaglio, sarà interessato dai lavori il tratto compreso tra il km 22,600 ed il km 23,300, nel territorio comunale di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano, in provincia di Salerno.

Gli interventi in oggetto saranno effettuati da Anas, in quanto soggetto attuatore per conto della Regione Campania, la quale ha competenza sulla gestione e sulla manutenzione dei versanti.