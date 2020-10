Costiera Amalfitana emergenza Covid-19, i sindaci: “Situazione sotto controllo”

La Costiera Amalfitana sta vivendo giornate molto complicate a causa dell’emergenza Covid-19. Attualmente nella Divina sono 123 i positivi. Nella serata di martedì la Conferenza dei sindaci Costa d’Amalfi si è riunita per trovare una linea comune per affrontare al meglio la situazione.

In tal senso è stato stabilito che due USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) saranno ospitate nel porto turistico di Maiori con due medici dell’Asl e due medici militari che si occuperanno di effettuare i tamponi necessari a partire da lunedì 2 novembre. “Noi abbiamo oggi più di 120 positivi con un principale agglomerato tra Maiori e Minori al centro della Costa d’Amalfi, ai quali auguriamo una rapida guarigione – sottolinea il delegato alla sanità della Conferenza dei sindaci Andrea Reale – Ci stiamo apprestando ad effettuare i secondi tamponi, visto che sono passati diversi giorni per alcuni positivi. Stiamo lavorando come Conferenza dei sindaci per impiantare a Maiori due USCA, una dell’Asl che lavorerà dalle ore 8 alle ore 20 e una dell’esercito che sarà operativa dalle 8 del mattino fino al tardo pomeriggio. Un po’ di pazienza per questi due o tre giorni di sofferenza per chi sta aspettando di effettuare i tamponi”.

Il paese maggiormente colpito per il momento è Maiori con 37 positivi. Il sindaco Antonio Capone è sicuro che grazie alle misure adottate e alla collaborazione dei cittadini, la situazione migliorerà al più presto: “A Maiori la situazione è molto chiara nel senso che ci sono dei cluster familiari di famiglie molto numerose che non sono state troppo rispettose delle norme di contenimento dei contagi. Sono intervenuto subito e con le misure che ho messo in campo, chiusura del cimitero, delle scuole e dell’edilizia pubblica, conto nell’arco di 14 giorni, con l’aiuto dei cittadini che sono molto collaborativi, di riportare la situazione alla normalità. Attualmente il rapporto tra tamponi e numero di positivi è perfettamente nella media regionale”.

Ad oggi a Vietri sul Mare si contano 18 positivi, a Minori 17 e a Positano 13. “Purtroppo il covid, diversamente da quanto accaduto lo scorso Marzo, si è presentato anche in Costiera Amalfitana e a Positano dove stiamo affrontando i primi casi di positività – dichiara il sindaco della Città Verticale Giuseppe Guida – Innanzitutto mi sta a cuore la salute dei miei concittadini con cui sono in contatto quotidiano e che per fortuna sono tutti asintomatici o con lievi manifestazioni. Sono orgoglioso di come il paese sta affrontando questa situazione è di come i miei concittadini con grande senso di responsabilità e solidarietà stanno vivendo questi giorni. La nostra è una piccola comunità che sta reagendo con lucidità e razionalità per contenere gli effetti di questa pandemia”.

Situazione abbastanza delicata anche a Cetara con 15 casi di positività e dove il sindaco, Fortunato Della Monica, ha annunciato l’adozione di misure stringenti. Nella terribile “classifica” dei casi di positività in Costiera Amalfitana seguono Tramonti con 9, Amalfi 7, Scala 5, Praiano 4, Ravello 3, Conca dei Marini e Furore 1, l’unico paese covid-free al momento è Atrani.

“La situazione è sotto controllo – sottolinea il sindaco di Scala e presidente della Conferenza dei sindaci Costa d’Amalfi Luigi Mansi – Sono 5 i positivi nel nostro comune e siamo in attesa dell’esito dello screening effettuato lo scorso fine settimana. Chiedo a tutti i cittadini della Costiera di rispettare le regole di base: distanziamento sociale, indossare la mascherina, igienizzare spesso le manie i luoghi di lavoro ed evitiamo gli spostamenti se non necessari”.