Costiera Amalfitana: eleganza e solidarietà. Centinaia di moto per il Gentleman’s Ride / Foto

Centinaia di motociclisti si sono ritrovati ieri a Maiori per il tradizionale appuntamento con il The Distinguished Gentleman’s Ride.

I bikers, come sempre vestiti di tutto punto con giacca, papillon e in alcuni casi con il kilt, hanno viaggiato tra i vari paesi della Costiera Amalfitana giungendo fino a Positano.

La manifestazione si tiene in diverse località in giro per il mondo. Sono due gli obiettivi principali: migliorare l’immagine dei motociclisti e dal 2013 raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata.

Il cordone di moto, con il piacevole ritorno delle Triumph, ha visto tra i protagonisti diversi generazioni di bikers e di motocicli.

Quest’anno il raduno è giunto alla sua settima edizione in centinaia di città del globo e in 95 paesi: New York, Toronto, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Melbourne, Sidney, Parigi, Londra, Madrid e Berlino.

I numeri della manifestazione sono impressionanti circa 37 mila motociclisti nel mondo e raccolto oltre 2 milioni di dollari.

Lo spettacolo della The Distinguished Gentleman’s Ride ha coinvolto anche la Costiera Amalfitana con centinaia di moto che hanno sfilato tra le sinuose curve della Divina, attirando l’attenzione di residenti e turisti.