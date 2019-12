Costiera Amalfitana: ecco gli orari del trasporto pubblico per le festività natalizie

Ormai le festività natalizie sono alle porte. Proprio in previsione dei prossimi giorni la Sita ha comunicato i nuovi orari per il trasporto pubblico in Costiera Amalfitana.

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2019 i pullman osserveranno l’orario festivo ad eccezione di alcune corse che saranno invece o sospese o anticipate.

AMALFI – SALERNO:

Nel giorno della vigilia di Natale e di Capodanno le corse partiranno da Amalfi alle ore 18.00-19.00-20.00-21.00. Nel senso opposto gli orari saranno: 18.30-19.30-20.30 e 21.30.

AMALFI – POGEROLA:

La corsa di Amalfi verso Pogerola alle ore 21.00 e alle 22.00. I viaggi in senso opposto partiranno 20.30 e 21.30.

AMALFI – MAIORI:

La corsa dell’autobus da Amalfi verso Maiori alle 21.00 e in senso opposto alle 20.00.

SCALA – RAVELLO – AMALFI:

Sulla tratta Ravello- Scala con partenza da Amalfi alle 21.41 e la corsa verso il paese capofila della Costiera è previsto alle ore 20.25

Di seguito tutti gli orari per i giorni delle festività natalizie per quanto riguarda il trasporto pubblico in Costiera Amalfitana.