Costiera Amalfitana: dal 9 settembre in vigore i nuovi orari del trasporto pubblico

A partire dal 9 settembre 2019 entreranno in vigore i nuovi orari del trasporto pubblico in Costiera Amalfitana. Tantissime corse che quotidianamente collegheranno non solo i comuni della Divina tra di loro ma anche con città come Salerno o Napoli.

Per quanto concerne la linea Amalfi – Salerno saranno ben 19 le corse a disposizione, a partire dalla prima delle ore 5.15 proprio dal pese capofila della divina. A seguire: 6.15; 6.30; 7.00; 7.15, 8.00 e da qui a distanza di un’ora una dall’altra sino alle 11.00. Successivamente si potrà partire da Amalfi alle 12.30; 13.15; 14.15 e dalle 15 con intervalli di un’ora fino alle 21.Come accade ormai da anni le fermate intermedie saranno: Atrani, Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare.

Molti anche gli autobus che collegheranno la Costiera Amalfitana con la penisola Sorrentina. Da Amalfi, a partire dalle ore 6.20 fino alle 21.20 saranno ben 25 le corse garantite. I nuovi orari prevedono partenze dal paese capofila della Divina alle: 7.15; 8.05; 9.00 e dalle 9.30 a distanza di un’ora fino alle 11.30.

A seguire dalla Costiera Amalfitana si potrà raggiungere Sorrento alle 12.15; 13.00; 13.30 e a distanza di un’ora l’una dall’altro partiranno 4 autobus sino alle 17.30. Le ultime 4 corse della giornata da Amalfi a Sorrento saranno alle ore 18.00, 19.00, 20.00, 21.20.

Saranno garantiti tantissimi collegamenti anche verso Ravello e Scala con oltre 20 corse giornaliere a partire dalla prima delle 6.30 da Amalfi all’ultima delle 23. Discorso analogo con i collegamenti da e per Tramonti.

Da Amalfi a Pogerola la prima corsa partirà alle 6.00 mentre da Pogerola ad Amalfi il primo autobus partirà alle 5.25 di mattina.

ORARI SITA VALEVOLI DAL 09/09/2019 Al 03/11/2019

SCARICA I PDF

SITA Autunno 2019 – orari AMALFI – AGEROLA (in vigore dal 9-09-2019)

SITA Autunno 2019 – orari Costiera Amalfitana (in vigore dal 9-09-2019)

SITA Autunno 2019 – orari MAIORI – TRAMONTI – NOCERA (in vigore dal 9-09-2019)

SITA Autunno 2019 – orari PENISOLA SORRENTINA (in vigore dal 9-09-2019)