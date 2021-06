Costiera Amalfitana bloccata a causa di una bisarca. Traffico in tilt lungo la statale 163

Costiera Amalfitana bloccata a causa di una bisarca. Le auto che da Salerno stanno procedendo in direzione Maiori hanno incontrato sulla loro strada una lunga coda causata dal mezzo in difficoltà tra le sinuose curve della statale 163.

Al momento sono due i punti critici segnalati dagli automobilisti il primo in corrispondenza del comune di Cetara, il secondo nei pressi di Cannaverde nel comuna di Maiori.

Una situazione che si spera possa essere risolta quanto prima, anche in considerazione del fatto che il mezzo è stato costretto a sostare in un parcheggio che costeggia la strada statale proprio per consentire al flusso veicolare di ripartire.

Una spiacevole circostanza per gli automobilisti in transito in Costiera Amalfitana anche visto il grande calco che caratterizza questa giornata. Il fatto che sia bastata una bisarca a far bloccare la circolazione deve necessariamente far riflettere sulle urgenti misure da adottare per cercare di risolvere una volta per tutte il problema traffico.