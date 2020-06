Costiera Amalfitana, arriva l’intesa: stop al dispositivo delle targhe alterne

Stop al dispositivo delle targhe alterne in Costiera Amalfitana.

La decisione é stata presa dai sindaci della Coatieta tutti d’accordo sulla sospensione dell’efficacia dell’ordinanza 337/2019 dell’Anas, che regola il traffico sulla Statale Amalfitana, nel punto in cui era previsto, a partire da domani, il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli.

L’intesa ufficiale è scaturita in serata, al temine della call conference della Conferenza dei Sindaci condotta dal presidente facente funzione Luigi Mansi.

I Comandi di Polizia Locale dei comuni costieri sono stati informati delle nuove disposizioni.

Proprio ieri Giovanni Puopolo, presidente del gruppo alberghi, turismo e tempo libero di Confindustria Salerno, ha inviato un lettera a Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, all’ingegnere Aldo Castellari, responsabile Aerea Compartimentale Campania A.N.A.S e al presidente vicario della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Luigi Mansi, in cui chiedeva che le limitazioni imposte dall’A.N.A.S. lungo la Costiera Amalfitana con le ordinanze n. 337/2019 e 340/2019 – in vigore dal 1.4.2020 al 31.10.2020 vengano modificate.

Nello specifico Puopolo chiedeva di voler modificare, con effetto immediato e per tutto l’anno 2020, i seguenti punti:

– eliminazione delle targhe alterne;

– consentire libero transito ai bus di lunghezza inferiore agli 8mt;

– consentire transito in senso Vietri/Minori per i bus turistici, che detengono la licenza

nei comuni attraversati, con prenotazione di lunghezza inferiore a 10.36 previo

autorizzazione da parte dei comandi di polizia municipale.

La modifica di queste limitazioni consentirà agli operatori turistici di accettare eventuali

nuovi contratti che fossero proposti, in prospettiva del superamento dell’emergenza COVID – 19, e che in qualche misura consentirebbero di riprogrammare le attività quanto meno per il periodo residuo dell’anno 2020.