La primavera è arrivata e con essa il profumo di zagara, il rumore delle onde che si infrangono sulle scogliere e il richiamo irresistibile della Divina. La Costiera Amalfitana si prepara a vivere un’altra stagione turistica intensa, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista assoluta nel panorama del turismo internazionale. Da Positano a Vietri sul Mare, passando per Ravello, Praiano e Minori, ogni borgo racconta una storia unica, capace di incantare i visitatori di tutto il mondo.

I segnali sono più che incoraggianti. Le strutture ricettive segnalano prenotazioni in forte crescita già dai primi mesi dell’anno, con una domanda che arriva prevalentemente da mercati stranieri, ma con una rinnovata curiosità anche da parte del turismo domestico italiano, che negli ultimi anni ha riscoperto le bellezze del proprio territorio. Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi monitora costantemente i flussi attraverso la piattaforma Destination Amalfi Coast, e i dati di questo avvio di stagione confermano che la Costiera è tornata ai livelli pre-pandemia, superandoli in alcuni casi con percentuali di saturazione dell’offerta ricettiva mai viste in primavera.

Positano, Ravello e Amalfi: il trio d’oro della Costiera

Positano rimane la destinazione più fotografata e desiderata, con le sue case colorate che scendono a picco verso il mare e i vicoli animati da boutique di moda e ristoranti con vista mozzafiato. Ravello, arroccata a 350 metri sul livello del mare, continua a esercitare un fascino senza tempo grazie alla Villa Cimbrone e alla sua celebre Terrazza dell’Infinito, dove ogni tramonto diventa un’esperienza quasi spirituale. Amalfi, cuore storico della Costiera e antica Repubblica Marinara, accoglie i visitatori con il suo magnifico Duomo di Sant’Andrea e con un centro storico che sa fondere storia, gastronomia e vita di mare in modo inimitabile.

Ma la vera scoperta degli ultimi anni è la Costiera meno conosciuta: borghi come Praiano, Conca dei Marini e Furore — il cosiddetto “paese che non c’è” — attirano sempre più viaggiatori alla ricerca di un’esperienza autentica, lontana dalle rotte più battute. Minori, nota come la “Città del gusto”, conquista i turisti con la sua Villa Romana del I secolo d.C. e con una tradizione gastronomica legata alla pasta di Gragnano e al limoncello artigianale.

Come pianificare al meglio la vacanza in Costiera: consigli pratici

Organizzare un viaggio in Costiera Amalfitana richiede un minimo di pianificazione, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, quando la pressione turistica raggiunge il suo apice. Prenotare con anticipo hotel, ristoranti e anche i traghetti che collegano Amalfi a Positano, Capri e Sorrento è ormai indispensabile. Chi arriva in auto deve fare i conti con la celebre Statale 163, una delle strade più belle ma anche più trafficate d’Italia: gli esperti consigliano di utilizzare i bus pubblici o il servizio via mare per spostarsi tra i borghi.

Sul fronte pratico, molti viaggiatori che pianificano un soggiorno in Costiera si ritrovano a organizzare anche le serate. Dopo una giornata tra sentieri panoramici e calette nascoste, la quiete della terrazza di un hotel o di un appartamento con vista mare invita al relax. Chi ama il gioco online come passatempo serale spesso cerca offerte convenienti prima di partire: i codici promo Eurobet su Casino.com sono tra le risorse più cercate in questo senso, utili per chi vuole intrattenersi in modo responsabile durante le ore libere.

La stagione 2025 porterà importanti novità anche sul fronte della mobilità sostenibile. L’amministrazione locale sta potenziando il servizio di e-bike e monopattini elettrici per alleggerire il traffico veicolare sulla SS163, un problema annoso che ogni anno viene denunciato dagli operatori del settore. L’obiettivo è offrire ai visitatori alternative di spostamento più ecologiche e panoramiche, incentivando anche la scoperta dei sentieri dell’entroterra, come il celebre Sentiero degli Dei che collega Agerola a Nocelle con uno degli scenari naturali più straordinari d’Europa.

Gastronomia, cultura e grandi eventi: un’estate ricca di appuntamenti

La stagione turistica in Costiera non è fatta solo di spiagge e panorami. L’estate 2025 si preannuncia densa di eventi culturali: il Ravello Festival, appuntamento internazionale di musica classica che ogni anno trasforma la Villa Rufolo in un teatro a cielo aperto, torna con un programma di alto livello. Le sagre locali, dalla Sagra del Limone di Maiori alle celebrazioni patronali di Amalfi, offrono un’occasione unica per immergersi nella cultura autentica del territorio, assaggiando piatti della tradizione come gli scialatielli ai frutti di mare, la colatura di alici di Cetara e la delizia al limone.

L’offerta gastronomica si è ulteriormente elevata negli ultimi anni: il Monastero di Santa Rosa e il suo ristorante “Il Refettorio” con stella Michelin rappresentano l’eccellenza assoluta, ma tutta la Costiera è costellata di trattorie familiari dove il rapporto qualità-prezzo è ancora imbattibile.

Una meta per tutte le stagioni

Uno degli aspetti meno conosciuti della Costiera Amalfitana è la sua straordinaria vocazione turistica anche al di fuori dei mesi estivi. La primavera, con i limoneti in fiore e le temperature miti, è forse il periodo più magico per visitarla. Settembre e ottobre offrono mare ancora caldo, meno folla e prezzi più accessibili. Persino l’inverno ha il suo fascino, con i borghi che tornano alla vita autentica e il presepe vivente di Atrani che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

La Costiera Amalfitana non smette mai di sorprendere. Patrimonio UNESCO dal 1997, essa è molto più di una destinazione turistica: è un’esperienza che cambia il modo di guardare il mondo. E la stagione 2025, stando ai segnali, promette di essere una delle più belle degli ultimi anni.