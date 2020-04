Costiera Amalfita: raddoppiato il prezzo dell’Oro Giallo. Il turismo in profonda crisi

La lotta al coronavirus ha provocato, oltre che una grave emergenza sanitaria, anche una preoccupante crisi in molti settori produttivi. Il turismo e l’agricoltura sono due di questi. Il lockdown e la paura del contagio, hanno svuotato piazze e centri storici. Il prossimo weekend pasquale, a differenza degli altri anni, non rappresenterà l’inizio della stagione turistica ma solo una tappa di passaggio verso la ripartenza.

La Costiera Amalfitana tra Pasqua e Pasquetta è sempre stata meta di migliaia di turisti, ma questa volta non sarà così. A pagare lo scotto del Covid-19 anche un settore preziosissimo per l’economia della Divina come quello della produzione dei limoni.

Nei giorni scorsi la Coldiretti ha rivelato che in Campania per i limoni IGP di Amalfi le richieste sono in grandissima crescita, ma c’è il 50% di produzione in meno ed il prezzo sulla pianta è quasi raddoppiato e oscilla fra 1,20 e 1,50 euro al chilo contro circa 0,60 dello stesso periodo dello scorso anno.

“I prezzi dei limoni sono praticamente raddoppiati – spiega Salvatore Aceto produttore di Amalfi – a causa della bassissima produzione in tutto il mondo. La domanda, anche a causa del coronavirus, è molto forte. Bisogna anche considerare la scarsità di manodopera, le limitazioni nei trasporti e nelle esportazioni, tutte concause dell’inevitabile aumento dei prezzi. Le ultime due annate sono state eccezionali per quanto riguarda la produzione, questa invece è decisamente scarsa. Il problema, secondo me, è legato più alla mancanza di materia prima piuttosto che all’emergeza Covid-19″.

In queste settimane di lockdown molte persone si sono riavvicinate all’agricoltura, unico aspetto positivo, secondo Salvatore Aceto, in questo dramma che stiamo vivendo:”Moltissime delle persone che lavoravano nel settore turistico è tornato a dedicarsi al proprio orto. Vedo terreni che fino a qualche settimana fa erano abbandonati che ora sono coltivati. Tra le tante cose negative legate al coronavirus, questo – conclude Aceto – è l’unico aspetto positivo”.

Il turismo è probabilmente il settore maggiormente in crisi. L’impossibilità degli spostamenti e la chiusura forzata delle strutture ricettive ha messo in ginocchio molte attività. Hotel e alberghi, che sono l’indotto principale della Costiera Amalfitana, avrebbero dovuto aprire proprio in questi giorni. Ovviamente questo non è avvenuto e non accadrà ancora per qualche tempo.

Gli albergatori brancolano nel buio e con loro tutti coloro i quali fanno del lavoro nel periodo estivo il principale sostentamento per le proprie famiglie. La riapertura, seppur con tantissime limitazioni e con un numero di avventori comprensibilmente esiguo, servirà solo a limitare i danni di una vera e propria tragedia economica. Inimmaginabile il danno che le strutture ricettive subiranno se a causa del prolungarsi dell’emergenza coronavirus non dovessero riaprire.