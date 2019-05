Costa d’Amalfi: s’infortuna sull’Avvocata, soccorso nella notte da elicottero Aeronautica / Foto

Notte movimentata tra i sentieri della Costa d’Amalfi dove è stato soccorso e recuperato un giovane originario di Cava de’Tirreni che, per cause in via di accertamento, è rimasto ferito in maniera grave presso il monastero dell’Avvocata dove oggi è in programma la santa messa nella terza domenica del mese mariano.

Il giovane, che a quanto pare avrebbe riportato una frattura scomposta ad un braccio con lacerazione dei tessuti, è stato prontamente raggiunto dai volontari nel nucleo comunale di protezione civile di Maiori, dagli specialisti del corpo alpino e speleologico e dai sanitari de 118 che dopo averlo immobilizzato hanno atteso l’arrivo di un elicottero dell’Aeronautica militare abilitato al volo notturno giunto sul posto intorno all’una.

Il mezzo aereo partito da Roma ha sorvolato alcune volte la zona prima di atterrare nel piazzale dove è stato imbarcato il ferito che è stato poi trasportato presso l’aeroporto di pontecagnano da cui è stato poi ricoverato presso uno degli ospedali salernitani.

La richiesta di soccorso giunta intorno alle 21.15 ha messo subito in moto la macchina dei soccorsi con i volontari della protezione civile di Maiori giunti a piedi attraverso il sentiero che parte dalla località Cannaverde.

Insieme con loro gli specialisti del corpo alpino e speleologico che hanno poi gestito il recupero del ferito e il ricovero a Salerno.

Una brutta disavventura che per fortuna si è conclusa nel miglior modo possibile con l’intervento del potente mezzo aereo con cui è stato recuperato il giovane rimasto ferito.

Ecco la nota dell’ufficio stampa Cnsas Campania:

Altra nottata particolarmente movimentata per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS.

Alle 21:00 di questa sera (18 maggio) il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Campania ha ricevuto, da parte della CO 118 di Salerno, una richiesta di intervento per una persona ferita in Costiera Amalfitana presso il Santuario di Maria Santissima Avvocata, sul monte Falerzio (SA).

Un ragazzo di 38 anni, infatti, mentre era intento ad usare fuochi pirotecnici si è procurato una seria ferita al braccio che lo ha costretto a richiedere l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico. Immediata la partenza di 2 squadre terrestri tecniche e sanitarie, supportate dalla protezione civile e dalla CRI di Maiori.

Inoltre, considerata la difficoltà del sentiero per raggiungere il luogo dell’incidente, oltre 700 m di dislivello e circa tre ore di marcia a piedi, il CNSAS ha richiesto il supporto dell’Aereonautica Militare, attraverso il Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico che ha autorizzato l’impiego del velivolo HH139 appartenente al Reparto di Pratica di Mare.

L’equipaggio dell’AM, grazie ai visori notturni, comunemente utilizzati per questo tipo di missioni SAR, è arrivato in zona operazioni intorno alle 01.00, individuando il ferito che intanto era stato raggiunto dalle squadre del CNSAS e stabilizzato dai sanitari.

Il personale CNSAS, unitamente al personale di equipaggio dell’AM, ha provveduto a trasportare l’uomo presso l’elisuperficie SAM Hoverfly, di Pontecagnano (SA) gentilmente messa a disposizione dal proprietario su richiesta del CNSAS. Da qui l’uomo è stato trasferito in ambulanza e trasportato in ospedale.