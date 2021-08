Cosa fare a Ferragosto? Gli appuntamenti in Costiera Amalfitana

Ormai il giorno di Ferragosto è arrivato, ed è arrivato anche il momento di decidere come trascorrerlo. Ecco cosa ci aspetta stasera in Costiera.

Come ogni anno, il 15 agosto, a Maiori e Positano in particolare, si celebra S. Maria Assunta. Tradizione vuole che le manifestazioni religiose siano poi seguite da un suggestivo spettacolo pirotecnico.

Purtroppo quest’anno a Positano, non si terrà il consueto appuntamento con i fuochi d’artificio, per questioni di sicurezza legate al Covid-19. Si potrà comunque passare una serata romantica, passeggiando tra le strade della città verticale di notte.

A Maiori invece, ci sarà uno spettacolo pirotecnico, ma sarà in dimensione ridotta rispetto al solito. I fuochi non saranno sparati dal mare ma il fascino e le emozioni resteranno invariate. L’appuntamento è legato all’attesa uscita della statua.

La Costiera sarà invasa comunque di turisti che potranno in ogni caso apprezzare le meraviglie che il nostro territorio ha da offrire.

Si potrà andare in giro per le caratteristiche stradine di Amalfi o sul lungomare di Maiori, ammirare dall’alto il panorama mozzafiato di Ravello e fermarsi in uno dei tanti locali e ristoranti per gustare le specialità tipiche nei vari ristoranti.

Sarà un Ferragosto sicuramente diverso, ma che non ci impedirà di godere degli spettacoli che ci regala la nostra Costa D’Amalfi.