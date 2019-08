Corse speciali Travelmar: traghetti anche per Sal Da Vinci a Cetara / Orari

In occasione della 23esima edizione del “Gusta Minori”, nei giorni 29 – 30 – 31 Agosto, del Capodanno Bizantino che si terrà ad Amalfi il 31 agosto e il 1 settembre e delle “Notti azzurre” di Cetara, ci sarà la possibilità per tante persone di raggiungere i due eventi via mare.

La Travelmar, compagnia di navigazione che serve la Costiera Amalfitana con Salerno, ha infatti messo a disposizione delle corse straordinarie da e per Salerno verso Minori ed Amalfi in occasione dei due eventi.

Partiranno traghetti da Salerno alle ore 18.00 ed alle 20.00 mentre da Minori la partenza via mare sarà con rientro sia per Amalfi che per Salerno dalle ore 24 e 30. Dunque coloro i quali vorranno venire a Gusta Minori 2019 potranno farlo utilizzando anche il collegamento via mare da Salerno.30

Nello specifico saranno attivate le seguenti partenze straordinarie:

– Salerno (Piazza della Concordia) – Minori – Amalfi ore 20.00

– Minori – Amalfi ore 20.40

– Amalfi – Minori – Salerno (Piazza della Concordia) ore 00.15

– Minori – Salerno ore 00.30

Inoltre, la sera del 30 agosto, in occasione dell’evento “Le notti azzurre – Cetara” saranno disponibili i seguenti orari:

– Salerno (Piazza della Concordia) – Cetara ore 20.00

– Cetara – Salerno (Piazza della Concordia) ore 01.00

– Cetara – Amalfi ore 20.15

– Amalfi – Cetara ore 00.15

– Cetara – Minori ore 20.15

– Minori – Cetara ore 00.30