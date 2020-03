Coronavirus: un caso positivo a Nocera, alcune famiglie in quarantena a Corbara

E’ stato registrato un caso di contagio da Coronavirus nella giornata di ieri a Nocera Inferiore.

Ovviamente tutti coloro i quali sono entrati a contatto con la persona risultata positiva sono stati messi in quarantena.

In tal senso il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, ha fatto sapere, tramite il profilo istituzionale di facebook, che anche nel come da lui governato ci sono alcune famiglie in quarantena.

“Il Sindaco Pietro Pentangelo comunica che è stata disposta, in via precauzionale al fine di contenere il rischio di contagio da covid-19, una quarantena coatta, un isolamento obbligatorio per alcuni nuclei familiari di Corbara che sono stati in contatto nei giorni scorsi con la persona residente a Nocera Inferiore e con conclamata positività al coronavirus. Si tratta di un provvedimento resosi necessario e disposto, sentito il medico curante e le attività intraprese dall’Asl Salerno. Di seguito le dichiarazioni del primo cittadino”.