Coronavirus, ultimo decreto: 400 miliardi di prestiti e scuola. Ecco cosa cambierà

Il presidente del Consigli, Giuseppe Conte, ha tenuto un intervento per presentare l’ultimo decreto approvato dal consiglio dei ministri.

Il primo punto trattato è stata la liquidità a disposizione per le imprese, si tratta di 400 miliardi per i prestiti.

“Diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro. E’ una potenza di fuoco. Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio”.

Guardando avanti il premier Conte con i suoi ministri sta studiando un intervento per cercare di aiutare gli italiani a causa della crisi economica causata dal coronavirus.

“Stiamo lavorando per un intervento molto più corposo da realizzare già questo mese, con un approccio sistemico per tutte le categorie in sofferenza. Questa è un’emergenza non solo sanitaria, ma economia e sociale ad un tempo. Il dl aprile conterrà strumenti di protezione sociale, sostegno alle famiglie e ai lavoratori, soprattutto quelli più in difficoltà”.

Per quanto riguarda la scuola, la ministra Lucia Azzolina ha spiegato:”Non si puo’ parlare di sei politico. La valutazione ci sarà e sarà in base ai reali apprendimenti, chi dovra’ recuperare potrà farlo dal primo settembre. Chiedo scusa a tutti i precari ma non sara’ possibile aggiornare le graduatorie di istituto. Non riusciamo a portare avanti un milione di moduli cartacei, ci riaggiorneremo il prossimo anno”.