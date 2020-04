Coronavirus, ultimo bollettino: tornano a salire i contagi, in discesa i decessi. Ecco i dati

Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di La Stampa, risalgono i contagi da 2.646 a 3.021. Il trend nazionale di crescita si attesta all’1,6%, dell’1,4 del giorno prima, ma una consolazione non da poco viene dal nuovo calo dei decessi oggi 420, meno 44 in un giorno.

Sempre tanti i guariti, quasi tremila anche oggi. Ma quel che più conta scende ancora il numero dei ricoverati: 803 in meno nei reparti Covid ordinari e 94 nelle terapie intensive. Sempre sopra quota 60mila i tamponi effettuati.

Restano alti i nuovi casi in Lombardia, 1.091, più o meno come ieri, mentre si rimpennano i nuovi casi in Piemonte, oggi altri 682 contro i 401 di ieri. Risalgono i contagi anche in Veneto, più 348, oltre 200 in più di ieri. Continuano invece a scendere i nuovi casi in Emilia Romagna, 247, contro i 289 del giorno prima, segno che le aree rosse di Piacenza e Ravenna vanno a stingersi verso il giallo.