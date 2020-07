Coronavirus, ultimo bollettino: salgono i nuovi casi positivi. Ecco i dati e la mappa

Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito de La Stampa, salgono ancora per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi di Coronavirus che da 212 a 289, mentre calano i decessi da 11 a 6.

Scendono da 53 a 46 i nuovi casi in Lombardia, mentre aumentano da 20 a 28 i casi in Emilia Romagna. Balzo in avanti dei contagi in Veneto dove registra il decesso di 3 persone con Coronavirus e un salto da 20 a 42 dei nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore.

Spinti dal cluster del Mugello salgono da 3 a 17 oggi i nuovi casi di Coronavirus (15 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening) in Toscana dove non si registrano nuovi decessi e sono stabili le guarigioni.

Buone nuove dal fronte della ricerca. Sembra funzionare nei macachi il vaccino anti Covid-19, sviluppato dall’azienda americana Moderna con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Niaid) degli Stati Uniti, diretto da Anthony Fauci.