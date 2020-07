Coronavirus, ultimo bollettino: in risalita i nuovi casi positivi. Ecco i dati e la mappa

Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, in lieve risalita i nuovi contagiati da coronavirus a quota 212 (contro i 170 di ieri). Sono questi i dati del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute secondo cui sono in ripresa anche gli attualmente contagiati: +28 per un totale di 12.609. E ancora crescono i ricoverati con sintomi (+9, 749) e i pazienti in isolamento domiciliare (+24, 11.820). L’unico dato in discesa di oggi sono i ricoveri in terapia intensiva: -5 a quota 40.

I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163).

Sono 29 i nuovi casi emersi oggi in Campania dall’analisi di 1.546 tamponi. Il totale dei casi positivi al coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza sale così a 4.955, mentre sono 326.098 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei decessi che resta pertanto 434. C’è un nuovo guarito, comunica l’Unità di crisi della Regione Campania nel suo bollettino quotidiano: il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza in Campania è di 4.128.