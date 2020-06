Coronavirus, ultimo bollettino: in leggera crescita i nuovi contagi. Ecco i dati e la mappa

Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, dei 393 tamponi positivi rilevati oggi infatti la maggior parte è sempre in Lombardia, con 272 nuovi positivi (il 69,2% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 31 casi in Piemonte, 33 in Emilia Romagna, e di 27 nel Lazio. Ieri i nuovi casi erano stati 379.

l numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 236305.

In terapia intensiva si trovano oggi 236 persone, 9 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 4131 persone, 238 meno di ieri. In isolamento domiciliare 26270 persone (-1393 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 56 persone (ieri le vittime erano state 53), arrivando a un totale di decessi 34223.

I guariti raggiungono quota 173085, per un aumento in 24 ore di 1747 unità.

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1640 unità (ieri erano stati 1073) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 393.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17024 in Lombardia, 2897 in Piemonte, 1817 in Emilia Romagna, 849 in Veneto, 510 in Toscana, 249 in Liguria, 2222 nel Lazio, 750 nelle Marche, 346 in Campania, 439 in Puglia, 68 nella provincia di Trento, 841 in Sicilia, 108 in Friuli Venezia Giulia, 528 in Abruzzo, 101 nella provincia di Bolzano, 24 in Umbria, 42 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 47 in Calabria, 114 in Molise, 12 in Basilicata.